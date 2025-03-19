Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы команд

ЦСКА — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы команд
Комментарии

В среду, 19 марта, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве состоится матч КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Материалы по теме
ЦСКА — «Локомотив». Вывеска круче содержания
ЦСКА — «Локомотив». Вывеска круче содержания

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, в то время как победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.50. Разница в вероятности составляет всего 2%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 6.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч будет результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.93.

Материалы по теме
Россия — Гренада. Карпин вызвал Дзюбу не ради забавы
Россия — Гренада. Карпин вызвал Дзюбу не ради забавы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android