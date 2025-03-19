ЦСКА — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы команд

В среду, 19 марта, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве состоится матч КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, в то время как победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.50. Разница в вероятности составляет всего 2%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 6.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч будет результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.93.