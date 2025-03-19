ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.87.

Подопечные Ильи Воробьёва досрочно гарантировали себе место в плей-офф, однако самым благоприятным для них будет финиш на четвёртом месте. Если всё останется как есть, в первом раунде будет серия с минским «Динамо». И это гораздо лучше, чем петербургский СКА, который обычно имеет преимущество в очных противостояниях.

«Локомотив», в свою очередь, не просто взял Кубок Континента — он уже точно сыграет с нижегородским «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Совершенно естественно, что сейчас идёт подготовка к домашним встречам с нижегородцами. Результаты оставшихся матчей регулярки должны волновать в последнюю очередь.

Такие расклады могут привести к тому, что предстоящая встреча получится относительно скучной. Без накала, особого рвения и большого количества голов. Командам важно также сохранить составы и обойтись без травм. Ждать на таком фоне много заброшенных шайб не стоит. К слову, ТМ 4.5 шайбы оценивается приемлемо.

Если же говорить про исход, то можно предположить удачу для хозяев. Как минимум то, что они не проиграют. Во-первых, они уступили в двух последних домашних матчах, надо как-то реабилитироваться. Во-вторых, у Ильи Воробьёва неплохая статистика игр с «Локомотивом» Игоря Никитина — две победы в трёх матчах этого сезона.