Италия — Германия: прогноз и ставка на матч Лиги наций

На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Италия примет Германию. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу Италии предлагается с коэффициентом 2.75, что составляет приблизительно 36% вероятности.

Победа Германии оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч Италия — Германия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.