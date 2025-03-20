Италия — Германия: прогноз на матч в Милане

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Италия — Германия.

Ставка: обе забьют за 1.81.

Групповой этап Лиги наций — луч надежды на то, что Спаллетти начинает преуспевать в своих начинаниях. Его подопечные выиграли четыре из шести встреч. Победили Францию (3:1) и Бельгию (1:0), также сыграли вничью с бельгийцами (2:2) и уступили французам (1:3). От последней игры уже ничего не зависело. Итальянцы при любом исходе выходили в 1/4 финала. К тому же вторую игру с Францией из-за неважного самочувствия пропустил Джанлуиджи Доннарумма.

После неудачно сложившегося Евро и ухода из футбола одного из многолетних лидеров немцы духом не пали. Не уступили ни в одном из шести матчей группового этапа Лиги наций. Вничью сыграли с Нидерландами (2:2) и Венгрией (1:1). В обоих случаях очки потеряли на выезде.

Важную роль в системе Нагельсмана играют Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Тренер окружил их игроками-трудягами, чтобы достичь идеального баланса. И креатива в достатке, и хаоса нет. Отличная работа. Очень мощно выглядит нынешняя сборная Германии.

Можно проверить «обе забьют». Соперники на подъёме, фаворита нет. Германия выглядит чуть опаснее, но встреча ведь пройдёт в Милане. Насчёт голов с обеих сторон можно не переживать. В каждом матче группового этапа Лиги наций немцы и итальянцы забили. И Франции досталось, и Бельгии, и Нидерландам. Должны показать красивый динамичный футбол и как минимум по одному разу огорчить друг друга.