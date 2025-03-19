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«Металлург» — «Адмирал»: прогноз и ставка на матч КХЛ

«Металлург» — «Адмирал»: прогноз и ставка на матч КХЛ
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В среду, 19 марта, на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске состоится матч «Металлург» — «Адмирал». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Андрея Разина. Сделать ставку на победу магнитогорского «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается в 4.30 — чуть больше 20%.

Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.50. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.40.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в Магнитогорске. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.55.

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