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«Металлург» — «Адмирал»: прогноз «Чемпионата»

«Металлург» — «Адмирал»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Металлург» — «Адмирал».

Ставка: победа «Металлурга» + тотал больше 4.5 гола за 2.35.

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На первый взгляд «Металлург» — очевидный фаворит, который должен выиграть. И это во многом правильный взгляд. Магнитогорский клуб по-прежнему сохраняет мотивацию в регулярном чемпионате КХЛ. На финишной прямой борется с «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» за вторую строчку Восточной конференции, что даст менее сложного соперника в первом раунде плей-офф.

«Адмирал» же свою норму выполнил. Досрочно вышел в плей-офф. Большое достижение для столь скромного представителя лиги. При этом ситуация в турнирной таблице такая, что дальневосточному клубу выше седьмого места не подняться, а принципиальной разницы, где финишировать, нет.

Соответственно, желания и прыти у магнитогорских хоккеистов должно быть побольше. Плюс отмечаем нынешнюю форму коллектива. Начиная с 12 февраля было проведено 13 матчей, выиграли из которых магнитогорские хоккеисты 11. Круто? Очень! При этом два поражения случились на выезде — от «Авангарда» (1:2) и СКА (2:4). На своём льду коллектив очень хорош.

Скорее всего, подопечные Андрея Разина, которые набрали хороший ход, сумеют продлить свою серию удачных игр и одержат победу. Причём в основное время и с достаточным количеством голов. Команда с Дальнего Востока пропустила восемь шайб за два прошлых матча, да и в Магнитогорске обычно пропускает пачками.

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