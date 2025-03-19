Россия — Гренада: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Гренада.

Ставка: победа России и ТБ 9.5 углового за 1.96.

«Ещё один не самый серьёзный соперник у нашей сборной. Дзюбу вызвали – это событие. Наверное, это сделано для того, чтобы он установил рекорд по голам за сборную России. С Гренадой это вполне реально сделать.

Сложно прогнозировать, но, естественно, не в плане победителя, а в плане выбора ставки. Гренаду я, конечно, не видел в деле. Но предполагаю, что это будет вариант с Кубой, примерно в этом духе. Американцам они 1:7 проигрывали, Коста-Рике – 0:3. Здесь предлагают ставить на фору (-6,5). Мне кажется, это немножко опасно. Всё-таки не Бруней.

На мой взгляд, сборная России весь матч будет висеть на воротах соперника, будет постоянное давление. И, конечно, будет много угловых. Будут искать навесами Дзюбу. Ударов будет немало, каких-то рикошетов. Поэтому возьму вариант – «победа России и больше 9.5 углового». Если будет ставка на хет-трик, я бы рискнул. Дзюба будет очень заряжен», — приводит слова Титова «РБ Спорт».