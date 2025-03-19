Россия — Гренада: прогноз Виктора Гусева на контрольный матч 19 марта

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Россия — Гренада.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.67.

«Гренада в мировом футбольном рейтинге находится на 174-м месте (мы — на 34-м). Команда ни разу не пробивалась на чемпионат мира. В ней есть футболисты, выступающие в не самых высоких дивизионах европейских чемпионатов, в частности, Англии и Бельгии, но даже победы над близкими по статусу сборными других островных государств довольно редки. С другой стороны, Гренада не так часто пропускает больше пяти мячей.

Часто заведомо более слабый соперник, который оказывает посильное сопротивление в первом тайме, во втором сдаётся на милость победителя. На всю игру не хватает и физических, и моральных сил. В этот раз может сказаться и разница в часовых поясах: для футболистов Гренады матч в Москве начнётся непривычно — днём по их времени.

В домашней игре с Брунеем, который, кстати, располагается в рейтинге ниже Гренады (184), у нас была победа 11:0, только с четырьмя голами до перерыва. У Кубы (163) сборная России выиграла на своём поле со счётом 8:0. Там после первого тайма счёт был 3:0.

В других победах с крупным счётом нашей команды расклад был такой: Сербия — 4:0 (2:0), Беларусь, в гостях — 4:0 (2:0), Вьетнам, в гостях — 3:0 (1:0), Сирия — 4:0 (1:0).

Как видно, между двумя таймами бывало и равенство голов, но никогда в этом смысле первая половина матчей «не выигрывала» у второй.

Уже известно, что Дзюба назначен капитаном сборной, а значит, выйдет на поле с самого начала и, вполне возможно, получит лишь тайм для достижения своих бомбардирских целей. Хотя план Карпина сыграть в следующем матче (с Замбией) другим составом может дать нападающему и больше времени в первой игре.

Продавить защитников из Гренады, думается, будет проще, чем оппонентов в РПЛ, что 36-летний форвард в последнее время делает с завидным постоянством, которое и вернуло его в сборную. Ставка на гол Дзюбы вполне логична, но вот высокого коэффициента иметь не будет (1.23). Второй тайм результативнее первого», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».