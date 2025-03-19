Россия — Гренада: ставка Дмитрия Градиленко на игру в Москве

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Гренада.

Ставка: победа сборной России в первом тайме с форой (-3) за 2.24.

«Рассказывать про то, что представляет из себя наш соперник, бессмысленно. 174-е место в рейтинге ФИФА, этим всё сказано.

Моя задача предложить вам пари на рассмотрение, и сразу приходит в голову победа в первом тайме с форой (-3) за 2.24. Почему? Уверен, что все футболисты, которые будут играть в этом матче, отнесутся к своей работе максимально профессионально, без всякого «шапкозакидательского» настроения. А если с первых минут выйдет Дзюба, то за результат в первом тайме я точно буду спокоен, уверен, он два своих забьёт.

Поэтому мой прогноз: победа сборной России в первом тайме с форой (-3) мяча», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».