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Россия — Гренада: ставка Дмитрия Градиленко на игру в Москве

Россия — Гренада: ставка Дмитрия Градиленко на игру в Москве
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Гренада.

Ставка: победа сборной России в первом тайме с форой (-3) за 2.24.

«Рассказывать про то, что представляет из себя наш соперник, бессмысленно. 174-е место в рейтинге ФИФА, этим всё сказано.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Моя задача предложить вам пари на рассмотрение, и сразу приходит в голову победа в первом тайме с форой (-3) за 2.24. Почему? Уверен, что все футболисты, которые будут играть в этом матче, отнесутся к своей работе максимально профессионально, без всякого «шапкозакидательского» настроения. А если с первых минут выйдет Дзюба, то за результат в первом тайме я точно буду спокоен, уверен, он два своих забьёт.

Поэтому мой прогноз: победа сборной России в первом тайме с форой (-3) мяча», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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