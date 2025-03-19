Россия — Гренада: ставка Александра Мостового на товарищескую игру в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Гренада.

Ставка: победа России с форой (-8) за 3.98.

«Россия и Гренада сойдутся в товарищеской игре 19 марта. Очередная «сборная отелей». Не вижу тут никакой интриги – наша команда без проблем выиграет, забив много мячей.

Думаю, этот сбор нашей команды можно назвать особенным, благодаря двум факторам, а точнее, двум личностям. Во-первых, Валерий Карпин теперь тренирует только сборную. Перед возобновлением РПЛ он покинул «Ростов», позже выяснилось, что он решил сконцентрироваться только на работе в национальной команде.

Впрочем, я не думаю, что этот факт сильно повлияет на игру, ведь и ранее трудностей у сборной России вообще почти не возникало – сплошные победы с сухим счётом над более слабыми соперниками. Может быть, какие-то тактические новшества и будут, игроки выступят в других амплуа. Но итог всё равно будет тем же – разгромная победа россиян, в этом можно не сомневаться.

А вторая личность, из-за которой этот сбор становится особенно интересным, – форвард Артём Дзюба. Его наконец-то вызвали в команду. Нельзя сказать, что он этого не заслужил. Хотя возрастную планку Артем не проходит, в сборную тренерский штаб Карпина вызывает молодых игроков. Но для форварда сделали исключение как для новоиспечённого лучшего бомбардира чемпионата России. Сейчас ему нужно в национальной команде забить всего один мяч, чтобы поставить такой же рекорд и в сборной.

Ну а про Гренаду можно было бы что-то сказать, если бы она хотя бы была в хорошей форме. Но это не так. У команды всего одна победа в семи последних играх. В остальных противостояниях она играла вничью и проигрывала, соперники были соответствующие её статусу. Возможно, единственное, что ещё нужно про Гренаду упомянуть, что 7 и 9 марта она тоже проводила уже товарищеские игры – дважды сыграла вничью с Сент-Винсентом и Гренадиной. Так что сыгранность у неё может быть сейчас чуть больше, чем у россиян. Но я думаю, максимум, на что это повлияет, так это на то, что Гренада в итоге пропустит, условно, не десять голов, а «всего» девять.

В общем, долго тут смысла рассуждать нет. В любом составе наша команда должна выигрывать. У соперника шансов никаких нет, игра ещё и в Москве проходит. Ставлю на победу России с форой (-8) за 3.98», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».