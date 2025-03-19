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Россия — Гренада: ставка Романа Павлюченко на встречу в Москве

Россия — Гренада: ставка Романа Павлюченко на встречу в Москве
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Гренада.

Ставка: победа России с форой (-6) за 1.78.

«Россия сыграет с командой Гренады в товарищеском матче 19 марта. Обычно на результат игр команды Карпина в последние годы могло повлиять поле и страна, где будут играть. Уровень соперников редко соответствует нашей сборной. На выезде не всегда легко приходится сборной, а вот дома, как правило, проблем не возникает. Сейчас же встреча пройдёт в Москве, на стадионе «Динамо». Единственного плюса соперник России лишился тут.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Само собой, нет никакого смысла сравнивать уровень противников. Про Гренаду, я уверен, многие вообще в первый раз узнали после объявления матча. Последний турнир, в котором она принимала участие, была Лига наций КОНКАКАФ. В Лиге Б выступала сборная, заняла по итогу шести туров третье место и осталась в этой лиге. У неё было три поражения, одна ничья и две победы. Соперников по группе Гренады тоже, я уверен, далеко не все знают – Кюрасао, Сент-Люсия и Сен-Мартен.

Ну а у России всё стабильно. С 2022 года команда проводит одни товарищеские матчи, в которых почти только выигрывает. Сейчас серия побед подопечных Карпина насчитывает уже шесть игр, за время которых они ни разу не пропустили, а забили суммарно 34 мяча. Из сильных соперников можно выделить разве что Беларусь (4:0) и Сербию (4:0).

Сейчас, само собой, всё внимание будет к Дзюбе. Ему осталось забить только один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной. Тренерский штаб Карпина вызвал его после достижения такого же рекорда в РПЛ. Я думаю, у Артёма получится забить, если учитывать уровень соперника. В победе нашей команды тоже не сомневаюсь. Весь вопрос в том, с каким отрывом россияне победят.

Мой вариант – победа России с форой (-6) мячей за 1.78», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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