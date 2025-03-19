ЦСКА — «Локомотив»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.65.

«В понедельник «Локомотив», обыграв «Адмирал» (4:1), впервые в истории завоевал Кубок Континента. Ярославцы уже гарантировали себе первое место, поэтому в оставшихся матчах мотивация у них будет ниже. Главная цель команды Игоря Никитина – подготовка к плей-офф. Вряд ли тренер выпустит резервный состав, но выкладываться на максимум железнодорожники точно не станут.

У ЦСКА ситуация иная. Команда занимает четвёртое место и делит очки со «Спартаком». Обогнать принципиального соперника – вопрос престижа, и нет сомнений, что армейцы сделают для этого всё возможное. Проблема в том, что из-за положительного допинг-теста отстранён Владислав Каменев. Хотя сезон у него был не лучший, он оставался важной частью команды. В его отсутствие ведущие роли возьмут на себя Станислав Галиев и Прохор Полтапов – оба набрали по пять очков в последних пяти матчах.

В этом сезоне «Локомотив» и ЦСКА встречались трижды, и дважды победа осталась за москвичами. Все говорит о том, что и в четвёртом матче сильнее окажутся армейцы.

Моя ставка: победа ЦСКА», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».