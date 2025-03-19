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«Торонто» — «Колорадо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Торонто» — «Колорадо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Торонто» – «Колорадо».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.00.

«Обе команды в хорошей форме. «Колорадо» выиграл восемь из последних девяти матчей, «Торонто» выступает менее стабильно, но в конце февраля у клуба была серия из пяти побед. Оба коллектива активно играют в атаке и много забивают: «Эвеланш» занимают пятое место в лиге по среднему количеству голов за матч, «Мэйпл Лифс» – восьмое.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Недавняя очная встреча в Денвере закончилась результативной победой «Колорадо» (7:4). Натан Маккиннон находится в фантастической форме и лидирует в бомбардирской гонке со 103 очками. Отлично проявляет себя и Валерий Ничушкин, который набрал 7 (5+2) очков в последних пяти матчах.

«Колорадо» может остаться без Маккензи Блэквуда и Джоша Мэнсона, что явно не добавит надёжности обороне. «Торонто» пропускал меньше трёх голов лишь в одном из последних восьми матчей, а «Эвеланш» за тот же период только дважды забили меньше четырёх. У «Лифс» стоит обратить внимание на Вильяма Нюландера – 8 (3+5) очков в последних пяти играх», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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