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Дания — Португалия: прогноз и ставка на 1/4 финала Лиги наций

Дания — Португалия: прогноз и ставка на 1/4 финала Лиги наций
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На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Дания примет Португалию. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу Португалии предлагается с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 44% вероятности.

Победа Дании оценивается таким же коэффициентом, что и ничейный исход, — 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч Дания — Португалия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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