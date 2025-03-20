Дания — Португалия: прогноз и ставка на 1/4 финала Лиги наций

На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Дания примет Португалию. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу Португалии предлагается с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 44% вероятности.

Победа Дании оценивается таким же коэффициентом, что и ничейный исход, — 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч Дания — Португалия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.