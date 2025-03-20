Дания — Португалия: прогноз на матч 20 марта

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу Дания — Португалия.

Ставка: Португалия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.

После яркого выступления на Евро-2020 сборная Дании стала тускнеть. При Брайане Римере «алая гвардия» заиграла по-другому. Но вопрос в том, стало ли лучше. Датчане выиграли только два из шести матчей на групповом этапе Лиги наций. Могли отнять очки у Испании (0:1 и 1:2), однако это было бы заслугой исключительно сына легендарного Петера Шмейхеля — Каспера. К слову, голкипер и сейчас в отличной форме.

Костяк сборной Португалии сформирован из уже состоявшихся звёзд. Роберто Мартинес продуктивно работает с признанными мастерами, в частности с 40-летним Криштиану Роналду. Обладатель пяти «Золотых мячей» принял участие в пяти играх группового этапа Лиги наций, в которых записал на свой счёт пять голов.

С Роберто Мартинесом у Роналду сложились прекрасные отношения. Криштиану сразу же заполучил важную роль в тактических наработках испанского специалиста. Совместными усилиями они добрались до 1/4 финала чемпионата Европы, где досаднейшим образом уступили Франции — 0:0, 3:5 пен. Теперь попробуют выиграть Лигу наций.

Португальцы идут без поражений. Ничьих две: с прибавившей Шотландией (0:0) и Хорватией (1:1). Не должны проиграть и в этот раз. И голов вряд ли будет много. «Алая гвардия» выиграла только одну из шести последних очных встреч, хотя четыре из них проходили в Дании. И только дважды на двоих соперники забили больше трёх мячей.