Хорватия — Франция: прогноз и ставка на матч в Сплите

На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Хорватия примет Францию. Встреча пройдёт на стадионе «Полюд» в городе Сплит. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу Франции предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности.

Победа Хорватии оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч Хорватия — Франция не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.