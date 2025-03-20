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Хорватия — Франция: прогноз на матч

Хорватия — Франция: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу Хорватия — Франция.

Ставка: Франция победит за 2.10.

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В последний раз соперники тоже встречались в Лиге наций — в 2022 году. С тех пор изменилось многое. Сборная Франции пережила смену поколений, а вот у Хорватии перестройка затянулась. Нельзя сказать, что из лидеров «шашечных» уже сыплется труха, но их карьеры всё ближе к закату.

Результаты становятся всё хуже. «Пламенные» выиграли только два из шести матчей на групповом этапе Лиги наций: победили Польшу (1:0) и Шотландию (2:1). Если бы не зацепились за ничью в последней встрече с Португалией (1:1), для которой матч уже не имел большого значения, могли бы и не выйти в плей-офф.

У Франции дела идут совсем по-другому. За место в составе этой сборной всегда была высокая конкуренция. Сейчас она ещё выше. Поистине мощно в этом сезоне выступают Антуан Гризманн, Майкл Олисе, Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Даже не знаешь, кто из них круче.

Однако не только нападение у команды Дидье Дешама выдающееся. В центре поля и в защите также звезда на звезде. На бумаге «трёхцветные» значительно сильнее Хорватии.

В матче последнего тура группового этапа Лиги наций французы на выезде даже без Килиана Мбаппе уверенно победили прибавившую при Лучано Спаллетти Италию (3:1). Хорватам повезёт, если их постигнет такая же участь, а не разгром. «Трёхцветные» выглядят очень мощно.

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