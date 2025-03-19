«Металлург» — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 19 марта

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Адмирал».

Ставка: ТБ 5 за 1.82.

«Адмирал» в последние две недели выглядит невзрачно. Всего одна победа, и то над безнадёжным «Амуром». Приморцы умудрились уступить даже «Барысу» — и уж точно не выглядят командой, способной преподнести сенсацию в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 марта 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Вроде бы идеальный соперник для того, чтобы взять два лёгких очка. Тем более что победа «Магнитке» очень нужна. Она оставляет шансы на второе место – и, как следствие, более удобного соперника по первому раунду. Если никакие «жеманные твари» не начнут мстить Разину за длинный язык, хозяева без проблем добьются победы. Да ещё и убедительной – зрители увидят больше 5 голов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».