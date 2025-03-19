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ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.42.

«Чем ближе плей-офф, тем больше нервов внутри ЦСКА. Сведения о том, что в штаб возвращается Сергей Фёдоров, – явное свидетельство того, что текущим положением дел недовольны ни руководители клуба, ни его кураторы. А тут ещё и «Локомотив», который как раз и выбил армейцев в первом раунде прошлогоднего плей-офф. Чтобы снизить накал напряжения, красно-синим нужен результат в матче с командой своего бывшего тренера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У гостей мотивации куда меньше. Но это не значит, что они будут играть спустя рукава и легко уступят два очка. Команда Никитина готовится к кубковым матчам, в последних встречах явно отрабатывает тактическую модель под главные матчи сезона. Недочётов в ее игре гораздо меньше. Супернастрой может помочь ЦСКА избежать поражения с болезненным счётом. Но фаворит всё равно «Локомотив». Ярославцы без проблем «засушат» армейцев и выиграют в матче, в котором вряд ли будет больше 4 шайб на двоих», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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