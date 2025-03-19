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ЦСКА — «Локомотив»: кто фаворит матча КХЛ, ставки и коэффициенты

ЦСКА — «Локомотив»: кто фаворит матча КХЛ, ставки и коэффициенты
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В среду, 19 марта, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве состоится матч ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, в то время как победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.50. Разница в вероятности составляет всего 2%.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 6.50. Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч будет результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.93.

Подопечные Ильи Воробьёва досрочно гарантировали себе место в плей-офф, однако самым благоприятным для них будет финиш на четвёртом месте. Если всё останется как есть, в первом раунде будет серия с минским «Динамо». И это гораздо лучше, чем петербургский СКА, который обычно имеет преимущество в очных противостояниях.

«Локомотив», в свою очередь, не просто взял Кубок Континента — он уже точно сыграет с нижегородским «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Совершенно естественно сейчас идёт подготовка к домашним встречам с нижегородцами. Результаты оставшихся матчей регулярки должны волновать в последнюю очередь.

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