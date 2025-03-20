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Турция — Венгрия: прогноз и ставка на матч в Стамбуле

Турция — Венгрия: прогноз и ставка на матч в Стамбуле
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В четверг, 20 марта, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле состоится первый стыковой матч Лиги наций Турция — Венгрия. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Соперники спорят за право выступать в лиге А.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Турции предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа сборной Венгрии оценивается в 4.70, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

В то же время аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев (6.90).

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