Украина — Бельгия: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на первую стыковую игру Лиги наций Украина — Бельгия.

Ставка: Бельгия победит за 1.83.

Кадровая ситуация у номинальных хозяев так себе. Проблем было меньше, когда шёл групповой этап Лиги наций. И всё равно жёлто-синие выиграли только два из шести матчей. Хотя уровень соперников был значительно ниже, чем у Бельгии. «Красным дьяволам» попалась группа с Италией и Францией. Не удивительно, что проиграли четыре из шести встреч.

В составе бельгийцев много элитных игроков. И практически все в хорошей форме. И ко всему прочему после ухода Тедеско возобновил карьеру за сборную голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Не в лучшем тонусе пребывает разве что лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Однако вряд ли это помешает бельгийцам обыграть сборную Украины. Смена главного тренера наверняка взбодрит «красных дьяволов». Начинают с чистого листа, с новым подходом и новыми эмоциями.

В отличие от Тедеско, Руди Гарсия намерен наладить взаимоотношения со всеми лидерами Бельгии. Он за открытое общение и продуктивную работу со всеми, а не только с Ромелу Лукаку. Вполне возможно, подход испанского тренера принесёт больше пользы. Хоть поладить со всеми звёздами этой сборной сразу, как мы знаем, совсем непросто.