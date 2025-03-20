Армения — Грузия: прогноз и ставка на матч в Ереване

В четверг, 20 марта, на «Республиканском стадионе» в Ереване состоится первый стыковой матч Лиги наций Армения — Грузия. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Всего соперники проведут две встречи, чтобы определить, кто из них будет выступать в лиге В в следующем сезоне.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа сборной Армении оценивается в 3.70, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.40.

Аналитики также прогнозируют, что первый матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.85.