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Армения — Грузия: прогноз и ставка на матч в Ереване

Армения — Грузия: прогноз и ставка на матч в Ереване
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В четверг, 20 марта, на «Республиканском стадионе» в Ереване состоится первый стыковой матч Лиги наций Армения — Грузия. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Всего соперники проведут две встречи, чтобы определить, кто из них будет выступать в лиге В в следующем сезоне.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа сборной Армении оценивается в 3.70, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.40.

Аналитики также прогнозируют, что первый матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.85.

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