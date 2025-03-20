Оценены шансы Овечкина забить «Филадельфии»

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21 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Филадельфию». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно составляет 59% вероятности.

Победа «Филадельфии» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Филадельфия» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.74.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.20. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.20.

Гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина идёт за 1.80 (около 55% вероятности).