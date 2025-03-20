Нидерланды — Испания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Переключаемся на матчи сборных. Лига наций, первые четвертьфинальные матчи плей-офф, и у нас очень яркая афиша: Нидерланды – Испания.

Первый матч пройдёт в Роттердаме. У команды Рональда Кумана была хорошая групповая стадия, интересные матчи. Голландцы провалили, пожалуй, только одну игру по-настоящему, проиграв сборной Германии 0:1. Это единственная встреча, где Нидерланды не забили.

Но сейчас есть Гакпо, есть Мален, понятно, что варианты в атаке присутствуют. Однако отсутствует Вегорст – это всегда был такой план Б для Кумана, когда что-то не идёт: его выпускали, он боролся, скидывал головой, реализовывал моменты. Теперь этого варианта нет, но, возможно, сборная справится без него, тем более в первой домашней игре.

Сборная Испании также лишилась важного игрока – Иньиго Мартинес получил травму в матче за «Барселону» и не прибыл в расположение сборной. Но у испанцев хватает кадровых ресурсов. Команда укомплектована очень грамотно, есть Мората – настоящий капитан и лидер, как бы странно это ни звучало для сборной Испании. Есть Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Педри, Гави и все остальные, которые делают Испанию столь опасной.

Первая игра будет сложной для испанцев, сложный стадион, и голландцы могут этим воспользоваться. Последний раз команды встречались в официальном матче 11 лет назад – на чемпионате мира в Бразилии. Тогда Испания повела, но Нидерланды забили пять мячей и победили 5:1.

Сейчас думаю, что обе команды забьют. Даже в отсутствие Вегорста у Нидерландов есть атакующий потенциал, тем более дома они почти всегда забивают. У испанцев тоже есть свои козыри – Ольмо, который стабильно хорошо проявляет себя в матчах за сборную.

Мой прогноз на матч Нидерланды – Испания: обе забьют за коэффициент 1.8», — приводит слова Генича «РБ Спорт».