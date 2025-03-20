Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Испания: прогноз Владислава Радимова на четвертьфинал Лиги наций

Нидерланды — Испания: прогноз Владислава Радимова на четвертьфинал Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Интереснее противостояния придумать невозможно, потому что обе команды любят и умеют играть в атаку. Мы видим это как по клубным командам, так и по сборным.

Сборная Испании — действующий чемпион Европы и олимпийский чемпион. Три игрока из состава олимпийской сборной вызваны в этот раз в национальную команду. Это не значит, что идёт смена поколений, — просто в Испании очень много высококлассных футболистов.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У голландцев, которые тоже проповедуют открытый футбол, сильная линия атаки. Но в обороне у них большие проблемы: много травмированных, и в первую очередь Думфрис, который только что получил повреждение в чемпионате Италии.

У испанцев также есть проблемы в защите, но при этом обе команды исповедуют атакующую модель. Так что лучший прогноз на этот матч — «обе забьют». Сложно представить более логичный вариант», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Нидерланды — Испания. Чемпионская походка «Фурия Роха»
Нидерланды — Испания. Чемпионская походка «Фурия Роха»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android