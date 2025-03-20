Нидерланды — Испания: прогноз Владислава Радимова на четвертьфинал Лиги наций

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Интереснее противостояния придумать невозможно, потому что обе команды любят и умеют играть в атаку. Мы видим это как по клубным командам, так и по сборным.

Сборная Испании — действующий чемпион Европы и олимпийский чемпион. Три игрока из состава олимпийской сборной вызваны в этот раз в национальную команду. Это не значит, что идёт смена поколений, — просто в Испании очень много высококлассных футболистов.

У голландцев, которые тоже проповедуют открытый футбол, сильная линия атаки. Но в обороне у них большие проблемы: много травмированных, и в первую очередь Думфрис, который только что получил повреждение в чемпионате Италии.

У испанцев также есть проблемы в защите, но при этом обе команды исповедуют атакующую модель. Так что лучший прогноз на этот матч — «обе забьют». Сложно представить более логичный вариант», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».