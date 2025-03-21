«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз на матч НХЛ 21 марта

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия».

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.04.

Подопечные Спенсера Карбери держат отличный ритм. Проиграли только один из восьми предыдущих матчей. А вот у «Филадельфии» психологическое состояние подавленное. «Флайерз» расположились на предпоследней строчке в турнирной таблице Восточной конференции. О выходе в плей-офф можно забыть.

Джон Торторелла безуспешно борется с одними и теми же демонами. То в обороне постоянно провалы, то в атаке не хватает остроты. И всё это чередуется. Нестабилен и Матвей Мичков, но ему простительно. Для первого сезона 20 голов и 27 результативных передач в 67 играх — отличный показатель.

НХЛ включила Мичкова в топ-5 лучших новичков Столичного дивизиона. Заметен прогресс в его общении с партнёрами по команде. На фоне этого пять встреч кряду без результативных действий в основное время не кажутся большой проблемой. К тому же реализованные им буллиты помогли добыть две единственные победы в этом месяце — над «Тампа-Бэй» (4:3 Б) и «Виннипегом» (2:1 Б).

«Флайерз» уступили в семи из восьми предыдущих матчей в основное время. И только один раз за этот период пропустили меньше трёх шайб. «Столичные» выиграли пять из шести последних очных встреч. Лишь одна из них получилась малорезультативной. Выводы напрашиваются сами собой.