Нидерланды — Испания: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги наций

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Наций Нидерланды — Испания.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.98.

«Ещё один суперинтересный матч нас ожидает в 1/4 финала Лиги наций, Нидерланды — Испания. Рональд Куман против Луиса де ла Фуэнте. Если сравнивать карьеру тренеров как профессиональных футболистов, то у Кумана большое преимущество.

А вот в профессии «тренер» Куман проигрывает. 29.03.23 — это день, когда сборная Испании проиграла в официальном матче. Ещё было поражение ровно год назад в «товарняке», в Лондоне проиграли Колумбии. Фантастическая серия из последних 15 игр, две ничьих и 13 побед.

У голландцев не всё так радужно. В последних пяти матчах всего одна победа, разгромили Венгрию 4:0. Сложно будет хозяевам, уверен. Испания сейчас доминирует и на клубном уровне, и на уровне сборных.

Не буду обращать внимание на статистику игр между этими командами. А там из пяти матчей четыре «верх» (тотал больше 2.5) не пробили. Пойдём «от противного», тотал больше 2.5 в матче, это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».