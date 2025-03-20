Нидерланды — Испания: ставка Александра Мостового на четвертьфинальный матч Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Нидерланды — Испания.

Ставка: победа Испании 2:1 за 8.20.

«Нидерланды и Испания встретятся в рамках первого матча четвертьфинала плей-офф Лиги наций. Сложный соперник достался команде Кумана, не думаю, что ей удастся пройти подопечных де ла Фуэнте.

Испания является действующим чемпионом Европы. Уверенно выиграл турнир коллектив, показывал очень яркий и привлекательный футбол, в финале справедливо победил Англию (2:1). И в Лиге наций в групповом раунде команда подтвердила свой статус. Всего один раз она потеряла очки – 0:0 с Сербией.

Да, соперники были не самые трудные – помимо сербов, ещё Швейцария и Дания. С другой стороны, другим сильным сборным они могли бы доставить проблемы. Но нынешняя «Красная фурия» всё ещё находится в отличном состоянии.

Нидерланды на Евро почти вышли в финал – на стадии 1/2 финала их как раз остановила Англия (1:2). Пусть и та неудача была не совсем по делу, нидерландцы были активны, но вот даже вничью в основное время им не удалось сыграть. Впрочем, и в группе тогда у команды были проблемы, теряла очки она с Францией (1:1) и с Австрией (2:3).

Затем в Лиге наций тоже были трудности у «оранжевых», проиграли они конкуренцию Германии, еле опередили Венгрию, финишировав вторыми. Сборная всего два раза выиграла в Лиге наций – 5:2 с Боснией и Герцеговиной и 4:0 – с Венгрией. В общем-то, уверенные победы, только вот в других встречах они вообще не побеждали.

В общем, тут я уверен в успехе Испании. Но вот крупной победы не жду. Во-первых, это выездной матч, Нидерланды будут поддерживать родные трибуны. Во-вторых, это только первая встреча четвертьфинала, возможно, все силы на поле они не будут оставлять.

Так что ставлю тут на победу Испании со счётом 2:1 – котировка 8.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».