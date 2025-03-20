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Хорватия — Франция: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций в Сплите

Хорватия — Франция: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций в Сплите
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Франция.

Ставка: победа Франции за 2.15.

«Хорваты в своей группе заняли второе место, пропустив Португалию. А французы в упорнейшей борьбе всё-таки сумели обойти итальянцев по разнице забитых и пропущенных мячей.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Франции если брать линию атаки, то костяк составляют футболисты двух клубов – «Реала» и «ПСЖ», которые в Лиге чемпионов, преодолев своих очень серьёзных соперников в упорнейших поединках, прошли дальше. В первую очередь это Тчуамени, Камавинга, тот же Мбаппе, Баркола, Дуэ, Дембеле, Заир-Эмери. То есть эти два клуба составляют всю группу атаки, а футболисты друг друга очень хорошо понимают и, думаю, будут друг друга дополнять. Мбаппе адаптировался и сейчас в Испании бьёт все рекорды. Он сейчас находится в очень хорошем состоянии и настроении, поэтому будет рвать и метать, за собой партнеров вести и, я думаю, как минимум один гол он забьёт.

У Хорватии лидеры не молодеют, по-прежнему главная сила – это полузащита, безусловно, Лука Модрич, которому помогают Ковачич, Влашич, Пашалич. Но я думаю, что здесь несопоставимы составы команд.

Сборная Франции сейчас мотивирована и находится в очень хорошей форме, поэтому я поставлю на победу сборной Франции. Второй мой прогноз – Франция забьёт больше 1.5 гола. И третий мой прогноз – гол Килиана Мбаппе», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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