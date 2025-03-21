Англия — Албания: прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2026

На 21 марта запланирован матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Англии и Албании. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 84% вероятности.

Победа сборной Албании оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.

В то же время аналитики считают, что матч Англия — Албания получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.