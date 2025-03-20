Хорватия — Франция: ставка Александра Мостового на встречу Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Хорватия — Франция.

Ставка: победа Франции 2:1 за 7.80.

«20 марта в первом четвертьфинале плей-офф Лиги наций встретятся Хорватия и Франция. Верю тут в успех гостей, хотя и разгрома не жду.

У Франции выдался тяжёлый конец Евро-2024 и начало новой Лиги наций. С первого турнира команда вылетела в полуфинале, проиграв Испании довольно безвольно – 1:2. Затем на старте ЛН подопечные Дешама ещё и были почти деклассированы Италией – 1:3. Но вот потом «трёхцветные» вернули себе уверенность, вышли на серию без поражений, которая составила пять игр. Только одна ничья за этот период была у Франции, и то не с Италией – 0:0 с Израилем. А итальянцам сборная отомстила на финише Лиги наций – 3:1.

А вот хорваты намного хуже провели групповой раунд турнира. На Евро-2024, как мы помним, сборная провалилась, даже в плей-офф не вышла. Неудачи продолжились у неё и в ЛН. Всего две победы в шести турах, а также по две ничьих и поражения. Статистика забитых и пропущенных у Хорватии вообще одинаковая – восемь на восемь. Виктории коллектив добыл в играх с аутсайдерами квартета – 1:0 с Польшей и 2:1 с Шотландией.

Так что тут сыграют две совершенно разные по уровню и форме команды. У Франции сейчас ещё и хорошее поколение игроков, даже по Лиге чемпионов это видно. У Хорватии же тяжело с составом, не так много талантливой молодёжи.

Поэтому поверю тут в победу Франции со счётом 2:1 с коэффициентом 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».