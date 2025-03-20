Хорватия — Франция: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги наций в Сплите 20 марта

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Франция.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.91.

«Хорватия против Франции. Мы помним такую вывеску в финале ЧМ-2018 года в России. Но здесь не чемпионат мира и не финал, а четвертьфинал, но Лига наций. Хорватия дома первый матч проводит против Франции.

Хорваты, в общем, с трудом заняли второе место в своей группе. И в последнем туре им даже помогли шотландцы, которые хорватов догнать не могли, но одолели Польшу. Хорваты сами сыграли вничью в заключительном туре с Португалией и набрали восемь очков. Вышли со средними показателями со второго места. Хорватия, мы знаем, уже успешно выступала в Лиге наций. Мы помним, она играла в финале с той же Испанией, уступала только в серии пенальти. Хорватия, естественно, опытная сборная, которая меняется. Она стала моложе, но есть и опытные исполнители. Команда меняется, но, конечно, того поколения нет, какое было в предыдущие годы. Много об этом говорят. Но тем не менее сборная Хорватии остаётся сильной командой.

Соперник у Хорватии — Франция. В общем, команда, которая может считаться фаворитом в любом матче, с кем бы она ни встречалась, каким бы ни был её состав, а у Франции их несколько. Она выиграла свою группу, играла в одном квартете с Италией, Бельгией и Израилем. Франция забивала в среднем по два гола за встречу. Франция, в общем, естественно, топ-команда. Франция, мне кажется, даже в первом матче может получить приемлемый результат. А для неё приемлемым результатом в Хорватии может быть минимальная победа, может считаться даже и ничья, если знать, как стратегически, как правило, мыслит Дешам, он может сыграть от соперника, может сыграть в контратаку, он очень любит это делать.

Я думаю, что в первой встрече мы можем не увидеть какого-то суперзрелищного футбола. Хорваты, если будут держать мяч, могут испытывать проблемы в позиционном нападении. Французы могут сыграть терпеливо. В общем, честно говоря, в этом матче большого количества голов не жду. Я возьму здесь тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.91», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».