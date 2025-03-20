Италия — Германия: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинал Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Германия.

Ставка: ничья за 3.30.

«Топовая пара в четвертьфинале плей-офф Лиги наций – Италия против Германии. Сейчас для меня это примерно две равные команды, не думаю, что они определят победителя в первом матче.

Италия проиграла в своей последней встрече, которая была заключительной в группе 2. Уступила Франции со счётом 1:3. Но матч получился равным, особенно во втором тайме «лазурная армия» уверенно выступила, могла и вничью сыграть. Впрочем, я думаю, подопечные Спаллетти не очень сильно расстроились – это было их первое поражение в групповом раунде, они всё равно финишировали в топ-2, пусть и по дополнительным параметрам пропустив выше французов.

Германия же не испытала никаких трудностей в своём квартете – уверенно провела шесть туров, дважды сыграв вничью и четыре раза победив. От своего главного конкурента в группе, сборной Нидерландов, подопечные Нагельсмана смогли оторваться на пять очков. За все шесть матчей они пропустили всего четыре мяча, а забили – 18.

Друг с другом соперники давно не играли – с лета 2022 года. Тогда они дважды встречались в рамках предыдущей Лиги наций. Сперва они поделили очки (1:1), а затем крупно выиграла Германия. Предыдущие их встречи в 2016 году тоже завершались ничьими в основное время.

Учитывая, что это только первый матч четвертьфинала, а также то, что сборные впервые собрались в 2025 году, не жду тут активного футбола. Поставлю на тот исход, который чаще всего у них фиксировался в последних играх – ничья за 3.30», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».