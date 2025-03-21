Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Англия — Албания: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Англия — Албания: прогноз на матч отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу Англия — Албания.

Ставка: Англия победит с форой (-2) за 1.90.

Материалы по теме
Уругвай — Аргентина. Не помог бы даже Месси
Уругвай — Аргентина. Не помог бы даже Месси

Первый матч для Томаса Тухеля в качестве главного тренера сборной Англии. Тухель хорошо знает АПЛ, и у него за спиной приличный опыт работы с англичанами. Гарри Кейн в «Баварии» не выиграл под его руководством трофеев, зато установил рекорд результативности Бундеслиги.

Сборной Албании предстоит испытать на себе мощь английского урагана. Она неплохо выступила в квалификации на Евро-2024, но на самом турнире сыграла менее удачно. А затем и в Лиге наций потерпела фиаско, заняв последнее место в группе и отправившись на понижение.

К встрече со сборной Англии албанцы подходят в ослабленном виде. Из-за травмы не сможет помочь своей национальной команде техничный нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Заключить пари на то, что подопечные Томаса Тухеля победят с форой (-2), можно с коэффициентом 1.90.

История очных встреч насчитывает шесть матчей. Все шесть англичане выиграли с разницей в два мяча и больше. И у Томаса Тухеля есть все шансы продолжить эту изящную серию. Тем более что встреча пройдёт в Лондоне, а не в Албании. Соответственно, поддержка трибун должна будет помочь.

Материалы по теме
Флик в лидерах, Сафонов — сразу за ним. Чего ждать от 1/4 финала Лиги чемпионов
Флик в лидерах, Сафонов — сразу за ним. Чего ждать от 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android