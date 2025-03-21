Англия — Албания: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу Англия — Албания.

Ставка: Англия победит с форой (-2) за 1.90.

Первый матч для Томаса Тухеля в качестве главного тренера сборной Англии. Тухель хорошо знает АПЛ, и у него за спиной приличный опыт работы с англичанами. Гарри Кейн в «Баварии» не выиграл под его руководством трофеев, зато установил рекорд результативности Бундеслиги.

Сборной Албании предстоит испытать на себе мощь английского урагана. Она неплохо выступила в квалификации на Евро-2024, но на самом турнире сыграла менее удачно. А затем и в Лиге наций потерпела фиаско, заняв последнее место в группе и отправившись на понижение.

К встрече со сборной Англии албанцы подходят в ослабленном виде. Из-за травмы не сможет помочь своей национальной команде техничный нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Заключить пари на то, что подопечные Томаса Тухеля победят с форой (-2), можно с коэффициентом 1.90.

История очных встреч насчитывает шесть матчей. Все шесть англичане выиграли с разницей в два мяча и больше. И у Томаса Тухеля есть все шансы продолжить эту изящную серию. Тем более что встреча пройдёт в Лондоне, а не в Албании. Соответственно, поддержка трибун должна будет помочь.