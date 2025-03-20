Италия — Германия: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги наций в Милане

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Германия.

Ставка: победа Германии с форой (0) за 1.90.

«Италия — Германия, Лига наций, 1/4 финала, первый матч. Сразу хочется сказать, что, по моему мнению, в этой паре играет будущий финалист. Победитель выходит на победителя пары Португалия — Дания.

И заруба предстоит мощная, сомнений нет. Команды уже встречались между собой в Лиге наций, в 2022 году. В Италии была ничья 1:1, а вот в Германии был разгром от хозяев, 5:2!!! И в этом двухматчевом противостоянии я отдаю предпочтение Германии.

Процитирую великого английского нападающего: «В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы!». Победа Германии с форой (0) — мой прогноз на эту встречу. Но можно и рассмотреть пари «обе забьют» за 1.82, тоже рабочая ставка», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».