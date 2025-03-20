Италия — Германия: ставка Александра Мостового на четвертьфинальную игру Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Италия — Германия.

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Италия и Германия сойдутся в четвертьфинале плей-офф Лиги наций. Топовая вывеска, две разные футбольные философии. Впрочем, обе команды могут удивить, как в хорошем, так и в плохом смысле. Так что итог тут достаточно непредсказуем.

Италия правильно отреагировала на исход на Евро-2024. Мы помним, что она провалилась в турнире, показала слабые результаты в группе, а затем в плей-офф сразу же вылетела, да ещё и от Швейцарии, а не от другой сильной команды со звёздами.

И после этого Лигу наций команда Спаллетти уверенно начала, с ходу в доминирующей манере обыграла Францию со счётом 3:1. После этого тоже почти не проигрывал коллектив. Ещё один раз он сыграл вничью с Бельгией (2:2), и уже в последнем туре потерпел неудачу с Францией – те же 1:3. Но главное — итальянцы вышли в плей-офф.

У Германии такая же ситуация сложилась. Только вот Евро-2024 для неё был вообще домашним. Так что вылет в четвертьфинале был большой неудачей, пусть и от Испании, будущего чемпиона. Явно не такого ждали все фанаты. Хотя футбол довольно хороший показывала сборная, вполне могла бы и до финала дойти, если бы испанцы так рано не попались.

После этого в Лиге наций немцы тоже смотрелись очень хорошо. Всего дважды в шести турах они не победили, сыграв вничью с Нидерландами (2:2) и Венгрией (1:1). Остальные были победы, несколько раз ещё и разгромные. То есть, в отличие от итальянцев, бундестим ни разу не проиграла в группе. Итог – уверенная первая строчка и выход в плей-офф.

Можно было бы тут сказать, что сыграют две команды с чёткой философией – оборонительная Италия и контролирующая игру Германия. Но сейчас их стили уже меняются, та же команда Спаллетти часто демонстрирует атакующий футбол, без упора на защиту. Германия тоже вариативна.

Так что тут жду непредсказуемого результата, это ещё и только первый матч в четвертьфинале. После большого перерыва возвращаются игроки в национальные команды. Клубный сезон уже в завершающей стадии. Поставлю у них на ничью, 1:1 с котировкой 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».