Дания — Португалия: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги наций 20 марта

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Дания — Португалия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Лига наций, 1/4 финала, первый матч, Дания — Португалия. Почти 10 лет эти сборные не играли между собой. В 2014 и 2015 году в рамках квалификации на Евро Португалия была сильнее и дома, и на выезде, дважды победив с одинаковым счётом 1:0.

И на данный момент мы, возможно, увидим только по одному игроку, которые играли в тех матчах. Это великий, сорокалетний, я просто в шоке, Криштиану Роналду и 38-летний, незаменимый, Каспер Шмейхель, который тоже, похоже, поставил себе цель играть на высоком уровне до сорока лет. Кто не знает, сообщу: он играет, и достаточно успешно, в Шотландии за «Селтик» и, скорее всего, станет чемпионом в этом году.

Немного сухой статистики: Португалия проиграла в последний раз летом прошлого года, на Евро в групповом этапе — сборной Грузии. После этого было ещё восемь матчей, в которых четыре раза победили и четыре раза сыграли вничью.

Датчане за этот период выступили хуже. Всего две победы в первом и втором туре Лиги наций, тогда были обыграны дома Швейцария и Сербия с одинаковым счётом 2:0. И эти победы позволили им выйти в плей-офф.

У меня есть предположение, что игра не будет голевой. Всё же предстоит ещё один, ответный матч в Португалии. Поэтому предлагаю рассмотреть ставку — тотал меньше 2.5 гола за 1.90, считаю, что неплохо. Ну или обе команды забьют — нет. Я за первый вариант!» — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».