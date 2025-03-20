Дания — Португалия: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Дания — Португалия.

Ставка: победа Португалии по угловым за 1.81.

«Дания против Португалии. Это Лига наций, плей-офф, 1/4 финала, первый матч, который пройдёт в Дании.

Дания в группе Лиги наций не смогла составить конкуренцию Испании, которая уверенно группу выиграла с отрывом от остальных. Но при этом Дания была сильнее Сербии и Швейцарии, собственно, начав турнир с двух уверенных побед над ними — 2:0 дома. Дания сразу обозначила себя как вторую команду этой группы и, в общем, второе место сохранила, восемь очков. Дания, повторюсь, намного была слабее Испании в целом, по игре, но была сильнее Швейцарии проблемной и проблемной Сербии. Так что второе место, я думаю, в целом логично и справедливо. Какого-то выдающегося футбола Дания не показала, но средний уровень свой выдержала.

Португалия, естественно, один из фаворитов Лиги наций. Она выиграла свою группу, играла с Хорватией, Польшей и Шотландией. В общем, как и Испания в своей группе, Португалия в своей — играла с отрывом от всех остальных, с большим отрывом по очкам, по игре. Супермотивированный Роналду, пытался подстраиваться, естественно, под него тренер. И, в общем, Португалия свои результаты добывала и свою задачу спокойно решила. Почти 60% владения у Португалии в группе Лиги наций, в общем, высокие показатели. И в большинстве матчей, естественно, Португалия доминировала. Это нормально абсолютно. Она держала мяч.

Я думаю, что даже в Дании Португалия постарается играть от себя. И я думаю, что в этом смысле можно посмотреть на ставку «победа Португалии по угловым» с коэффициентом 1.81. Мне кажется, Португалия больше будет атаковать, да, потому что Дания меньше 50% времени владела мячом в Лиге наций и, скорее всего, завтра тоже будет играть от соперника, а Португалия намного больше станет давить.

Я думаю, что Португалия будет держать мяч. Понятно, что показатель владения сильно зависим от счёта. Но в целом, мне кажется, Португалия будет играть первым номером, ей будет непросто, ей сложно будет скрывать организованную Данию, и она будет больше атаковать и будет больше зарабатывать угловые», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».