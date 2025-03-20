Турция — Венгрия: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Венгрия.

Ставка: тотал угловых Венгрии больше 3.5 за 1.79.

«Турция против Венгрии — стыковой матч Лиги наций за право попасть в дивизион А. Ну, для Венгрии это возможность остаться в дивизионе А, потому что она там играла. А вот для Турции — уже попасть в Лигу А, потому что она играла в Лиге Б и заняла в своей группе второе место, Венгрия в своей группе заняла, соответственно, третье.

Начну с венгров. Они, естественно, в дивизионе А не могут бороться за первые места, это тяжело, есть большая разница в классе и в уровне команд. Венгрия там просто получает крутые спарринги и старается поддерживать свой уровень и проверять себя на фоне топовых сборных. И Венгрия — средняя по игрокам команда, это надо признать, но очень организованная, очень тактически дисциплинированная, очень хорошо знающая, как играть в три центральных защитника, очень опасная в переходных фазах и хорошая команда в единоборствах, в борьбе за подборы. Это не команда про владение. Да, ей проще играть вертикально больше вперёд, и, в общем, она может отдавать мяч сопернику.

Турция по-другому играет. Монтелла хочет, чтобы его команда играла позитивно, с мячом в ногах, больше доминировала. И у Турции талантливее игроки, конечно, сильнее состав по именам, по игрокам. Но с точки зрения организации игры Венгрия стоит на шаг выше или полшага, но выше точно. Венгрия простые мячи реже пропускает, она хорошо знает требования Марко Росси. Он в сборной много лет работает, уже гражданство венгерское принял. Это вообще будет встреча двух итальянских тренеров — Монтеллы и Росси, которые, кстати, неплохо друг с другом общаются. Об этом Монтелла на пресс-конференции сказал.

В общем, Турция — это команда больше про талант, больше про атаку, но в защите она уязвимей, чем Венгрия. Когда соперник быстро контратакует, когда умеет пользоваться пространством, Турция испытывает сложности. Это первая игра, как вы понимаете, стыковая, да ещё будет ответная в Венгрии.

Я в исход здесь не полезу. Это, мне кажется, сложно очень. В Стамбуле будет игра. В голы тоже не полезу, потому что за последние годы эти команды друг с другом встречались, матчи получаются нерезультативными. Турции вообще сложно вскрывать «автобусы», а Венгрия может сыграть в автобус. Поэтому, может быть и «низ», может быть и «верх». Ну, то есть сложно сказать. Вопрос, как быстро сможет кто забить? Я здесь просто возьму угловые Венгрии — тотал больше 3.5 угловых венгров за 1.79.

Понятно, матч для Венгрии выездной, она будет играть вторым номером. Но Турция не настолько классная сборная, не настолько контролирующая игру через владение, чтобы не допускать моменты у своих ворот, чтобы не допускать контратаки. Венгры точно будут убегать, точно будут пользоваться пространством. И уж четыре угловых, мне кажется, они могут заработать», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».