«Автомобилист» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.26.

«Поражение в Екатеринбурге практически гарантированно оставит СКА на седьмом месте Запада, что автоматически означает встречу с московским «Динамо» в первом раунде плей-офф. Конечно, невским армейцам хотелось бы начинать поход за Кубком с соперника полегче. Поэтому в гостях у «Автомобилиста» команда Ротенберга постарается выжать из себя максимум.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

И, скорее всего, увезут два очка. Все-таки уральцы после домашнего поражения от «Салавата» практически потеряли шансы как на второй, так и на третий восточный посев. Особого смысла умирать на льду нет. Конечно, разгуляться питерской атаке дисциплинированная команда Заварухина не даст, 4 гола на двоих видятся максимумом для этой встречи. Но трудовая победа СКА видится более вероятным исходом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».