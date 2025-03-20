Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Автомобилист» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.26.

«Поражение в Екатеринбурге практически гарантированно оставит СКА на седьмом месте Запада, что автоматически означает встречу с московским «Динамо» в первом раунде плей-офф. Конечно, невским армейцам хотелось бы начинать поход за Кубком с соперника полегче. Поэтому в гостях у «Автомобилиста» команда Ротенберга постарается выжать из себя максимум.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И, скорее всего, увезут два очка. Все-таки уральцы после домашнего поражения от «Салавата» практически потеряли шансы как на второй, так и на третий восточный посев. Особого смысла умирать на льду нет. Конечно, разгуляться питерской атаке дисциплинированная команда Заварухина не даст, 4 гола на двоих видятся максимумом для этой встречи. Но трудовая победа СКА видится более вероятным исходом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android