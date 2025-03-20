«Рейнджерс» — «Торонто»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Торонто».

«Нью-йоркцам сейчас жизненно важно набирать очки – команда находится всего в одном очке от зоны плей-офф. Хотя результаты в последних встречах оставляют желать лучшего (четыре победы в 10 играх), конкуренты вроде «Коламбуса» и «Детройта» выглядят ещё слабее, что играет на руку «синерубашечникам».

Артемий Панарин продолжает впечатлять – он набирает очки уже 10 матчей подряд. Игорь Шестёркин постепенно выходит на свой уровень. У «Рейнджерс» нет права на ошибку – только победа, и состав позволяет рассчитывать на успех.

«Торонто» в целом проводит сезон более уверенно, но март для команды складывается не лучшим образом – пять побед в 10 последних встречах. В этом сезоне соперники встречались дважды и обменялись победами (1-1).

В предстоящем матче фаворитом выглядят хозяева. «Мэйпл Лифс» играют back-to-back – накануне у них домашняя встреча с «Колорадо». Матч с «Эвеланш» потребует немало сил, а затем сразу перелёт и встреча с мотивированным соперником. Восстановиться будет сложно.

Моя ставка: победа «Рейнджерс», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».