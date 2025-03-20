Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Лиги наций Италия — Германия

20 марта сборная Италии примет команду Германии в первом четвертьфинальном матче Лиги наций УЕФА. Встреча на миланском «Сан-Сиро» стартует в 22:45 мск. У всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет 2000 рублей за регистрацию:

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Сборная Германии находится в отличной форме. Немецкая команда не знает поражений в основное время с 2023 года. В последний раз по истечении 90 минут они проигрывали в товарищеском поединке Австрии. На Евро-2024 Германия дошла до четвертьфинала, где уступила будущему чемпиону сборной Испании только в дополнительное время.

Итальянцы на чемпионате Европы вылетели от команды Швейцарии в 1/8 финала. С тех пор они потерпели всего одно поражение, проиграв в ноябре Франции. Коллектив Лучано Спаллетти показывает неплохие результаты, обыграв в том числе топ-сборные Франции и Бельгии. Стоит отметить, что согласно рейтингу ФИФА соперники по предстоящему поединку входят в десятку сильнейших. Итальянцы расположились на девятой строчке, а немцы идут десятыми.

В январе сборная Германии продлила контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом до 2028 года. 37-летний специалист возглавил немецкую команду в сентябре 2023 года. Наставник отметил, что вместе с футболистами и болельщиками ему удалось создать сильную сборную, с которой он в будущем хочет выиграть титулы.

Ответная встреча команд пройдёт 23 марта в Дортмунде. Победитель данного противостояния в полуфинале сыграет против сильнейшей команды из пары Дании и Португалии.

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