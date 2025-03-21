Уругвай — Аргентина: стал известен фаворит матча отбора ЧМ-2026

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На 22 марта запланирован матч 13-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Уругвая и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Уругвая предлагается с коэффициентом 2.75, что составляет приблизительно 36% вероятности.

Победа сборной Аргентины оценивается коэффициентом 3.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

В то же время аналитики уверены, что матч Уругвай — Аргентина не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.