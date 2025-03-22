Уругвай — Аргентина: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Уругвай — Аргентина.

Ставка: Уругвай победит за 2.75.

С сильными соперниками подопечные Бьелсы играют лучше, чем с аутсайдерами. Уже по два раза встречались с Эквадором, Бразилией и Колумбией, но уступили только в одном из шести этих матчей (проиграли эквадорцам — 1:2). На своём поле одолели бразильцев со счётом 2:0, а колумбийцев — со счётом 3:2. В целом результативность у сборной Уругвая не очень высокая, однако сильнейшим сборным континента команда забивает много.

Лионель Скалони немало работал для того, чтобы найти баланс в защите и атаке для Аргентины. Его тактика хороша в большинстве случаев, но во встрече с Уругваем Бьелсы дала сбой. А после этого аргентинцы ещё потеряли очки в матчах с Колумбией (1:2), Венесуэлой (1:1) и Парагваем (1:2). И во всех трёх случаях — на выезде.

Заключить пари на П1 можно с коэффициентом 2.75. Под руководством Бьелсы сборная Уругвая всего лишь один раз проиграла дома — в полуфинале Кубка Америки с Колумбией (0:1). Соперник отчаянно сражался в меньшинстве, на характере и на невероятных волевых качествах вырвал победу.

Если на выезде уругвайцы уверенно победили сборную Аргентины, то на своём поле тем более должны взять три очка. И вряд ли Лионель Месси тут смог бы чем-то помочь. В первом круге он провёл на поле все 90 минут, но переломить ход встречи не сумел. В этот раз игра должна пройти под полную диктовку Марсело Бьелсы.