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ЦСКА — «Динамо» Минск: букмекеры оценили шансы команд

ЦСКА — «Динамо» Минск: букмекеры оценили шансы команд
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В пятницу, 21 марта, на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в Москве состоится матч ЦСКА — «Динамо» Минск. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа минского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 3.10 — 31% вероятности. Если потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10.

Поставить на послематчевую серию буллитов можно за 7.40. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей.

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.74.

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