ЦСКА — «Динамо» Минск: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск.

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 4.5 гола за 3.00.

Если положение в таблице Западной конференции останется неизменным, тогда московский ЦСКА встретится с минским «Динамо» в первом раунде плей-офф. Гарантий нет, но возможность остаётся. Не исключено, что тренерские штабы подойдут к предстоящей очной встрече как к репетиции. Обычно это предполагает более закрытую игру, больше силовой борьбы и тактических наработок, меньше атакующего хоккея с обилием голов.

Во-первых, московские армейцы разучились забивать. 10 марта обыграли «Автомобилист» со счётом 4:3, но в следующих трёх матчах суммарно забросили столько же шайб. Последние четыре матча минчан получились более яркими, голов было больше. Вот только все они завершились в пользу соперников.

Как видно, обе команды сейчас могут переживать неприятные эмоции из-за отсутствия побед. Вот только на стороне Дмитрия Квартальнова история очных встреч. ЦСКА Ильи Воробьёва проиграл в каждом из трёх матчей с минским «Динамо» в этом сезоне — 4:5 ОТ и 0:2 на выезде, а также 1:4 дома. И поводов для изменения тренда нет.

Рассчитывать на разгромную победу в основное время гостям будет трудно, но как минимум не проиграть при таких раскладах они могут. Также не ждём слишком много заброшенных шайб. У хозяев сейчас с этим большие трудности, но и просто так разгуливать на своей половине площадки они не дадут. Обычный ТМ 4.5 шайбы выглядит хорошо. Вариант посмелее — Х2 + ТМ 4.5 шайбы.