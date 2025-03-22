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Чехия — Фарерские острова: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026

Чехия — Фарерские острова: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026
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На 22 марта запланирован матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Чехии и Фарерских островов. Игра пройдёт в Чехии. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Чехии предлагается с коэффициентом 1.09, что составляет приблизительно 91% вероятности.

Победа сборной Фарерских островов оценивается коэффициентом 28.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.0.

В то же время аналитики уверены, что матч Чехия — Фарерские острова получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65.

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