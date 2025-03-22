Чехия — Фарерские острова: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Чехия — Фарерские острова.

Ставка: Чехия победит + тотал меньше 3.5 гола за 1.08.

Встреча с Фарерскими островами — отличная возможность поэкспериментировать, попробовать в деле молодых. Вполне возможно, получат шанс показать себя экс-полузащитник «Спартака» Алекс Крал и бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта. На групповом этапе Лиги наций им редко перепадало игровое время.

В квалификации Евро-2024 чехи дважды обыграли сборную Фарерских островов. На выезде победили со счётом 3:0, а на своём поле — 1:0. Красно-сине-белые в двух матчах суммарно нанесли всего лишь один удар в створ. Более статусная команда безоговорочно доминировала.

Сборная Фарерских островов располагается на 137-м месте в мировом рейтинге. В позитив можно занести только то, что в сравнении с другими аутсайдерами пропускает немного. В 14 последних официальных очных встречах получила 19 мячей, но и забила всего-навсего семь.

Во встречах с сильными соперниками красно-сине-белые зачастую безвылазно сидят в обороне и стараются пропустить как можно меньше. Скорее всего, чехи и в этот раз победят всухую. Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

Высокая результативность для сборной Чехии не характерна. Ни в одном из 17 последних официальных матчей чехи не забили больше трёх мячей. Добавляем к этому большую вероятность ротации состава и получаем увесистые предпосылки к не слишком большому количеству забитых мячей.