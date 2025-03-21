Англия — Албания: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2026

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора чемпионата мира Англия — Албания.

Ставка: победа Англии с форой (-2) за 1.85.

«В рамках 1-го тура отбора на ЧМ-2026 встретятся Англия и Албания. Не жду тут лёгкой победы хозяев поля — албанцы сейчас выступают не так уж плохо.

Албания не лучшим образом выступила в Лиге наций, групповой этап которой завершился в конце 2024 года. Команда в квартете заняла последнее место, вылетела в Лигу С. Но я бы отметил, что близки албанцы были к тому, чтобы сохранить прописку в Лиге Б, или даже побороться за попадание в лигу более высокого ранга. Ведь четвёртыми они финишировали, только по дополнительным параметрам уступив Грузии. Вторая Украина же всего на очко опередила коллектив.

И в таких результатах, я считаю, ничего удивительного нет. Албания ещё на Евро-2024 показала неплохой результат, по крайне мере, для своего уровня. То, что она попала на турнир — уже достижение. Так и в групповом раунде албанцы не провалились, пусть и в плей-офф они тоже не вышли. На фоне трёх топовых соперников команда выглядела не так уж плохо.

Ну а Англия, как мы помним, спорно провела чемпионат Европы. Хотя она и дошла до финала, но сделала это с очень пассивным стилем, яркого футбола не демонстрировал коллектив, битву за трофей в итоге проиграл более атакующей и рискующей Испании, там всё было по делу.

Хотя это и всё равно был успех, выход в финал Евро, после турнира Гарет Саутгейт ушёл из команды. Его временно замещал тренер Ли Карсли, с которым «три льва» без особых проблем выиграли в группе Лиги наций. Хотя соперники у англичан были слабыми, так как они выступали в Лиге Б.

Основного тренера давно искали для команды — им стал в итоге Томас Тухель, хорошо знакомый с АПЛ. Собственно, сейчас и будет его первая игра на тренерском мостике. Интересно будет посмотреть, но результат предсказуем. Всё-таки разница в уровне между игроками достаточно большая.

Ставлю на победу Англии с форой (-2) мяча за 1.85», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».